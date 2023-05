Giovane, con una mentalità vincente, che faccia giocare la sua squadra con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Questo l'identikit dell'allenatore cercato dal Napoli per sostituire Luciano Spalletti, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo aver vinto uno storico scudetto. La prima scelta di Aurelio De Laurentiis era Luis Enrique, ex guida del Barcellona e commissario tecnico della Spagna, ma la voglia di Premier del tecnico passato con scarsi risultati da Roma, ha cambiato i piani azzurri: ora la priorità si chiama Sergio Conceicao, 48enne ex centrocampista di Lazio e Inter, dal 2017 allenatore del Porto, con il quale ha vinto nove titoli.



OSTACOLO - Un nome da tempo sul taccuino del Napoli, che aveva pensato a lui già nel 2021, prima dell'avvento di Spalletti, tornato in auge in questi giorni. La trattativa è ufficialmente partita: a Conceicao il Napoli propone un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione, 6 lordi grazie al Decreto Crescita, ma potrebbe non bastare. Secondo OJogo il Porto per liberarlo vuole i 18 milioni della clausola rescissoria, somma che De Laurentiis non intende pagare. Vuole che Conceicao trovi una soluzione con Pinto da Costa, numero uno del club portoghese dal lontano 1982. Insomma, è al lavoro la diplomazia. Il Napoli entro due settimane vuole scegliere il nuovo allenatore: se non sarà Conceicao attenzione a Italiano, legato alla Fiorentina da un contratto fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del club viola per la stagione 2024-25.