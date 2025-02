Conceiçao ha ragione, ma pure una grande colpa: perché accettare questo Milan con un progetto a scadenza?

Il fatto che la consuetudine voglia che a pagare sia (quasi) sempre lui, anche quando una crisi coinvolge gli altri comparti della società, non significa che sia necessariamente giusto così.– considerando pure l'importante carriera da giocatore, anche nel nostro Paese –A prescindere.Già, perché l'ennesimo passaggio a vuoto di una stagione disgraziata per i colori rossoneri – il ko di Bologna – si porta dietro conseguenze molto più serie e definitive rispetto a quelle precedenti.per mano del Feyenoord - costata in termini di prestigio ed economici per almeno 15-16 milioni di euro –Il quarto posto e i tanti soldi garantiti dalla partecipazione alla Champions della stagione ventura sono una prospettiva ai limiti dell'utopia. E allo stesso modo le chance che il club di via Aldo Rossi non ricorra all'utilizzo della clausola presente nel contratto di Conceiçao per interrompere anticipatamente il contratto, in assenza delle prerogative minime per dare slancio ad un progetto durato il tempo di festeggiare un'inaspettata Supercoppa e poco più., attraverso un mercato invernale mai così movimentato (e caotico)del Milan a gestione statunitense.Ma, anche col suo probabilissimo addio, non spariranno le lacune e le macerie lasciate da altri.Che si consumi a breve – magari dopo un ulteriore passaggio a vuoto nel prossimo impegno di Serie A contro la Lazio – o a maggio, ormai poco cambia.– che legittimamente ha rivendicato i suoi successi e i suoi meriti in 13 anni di carriera, nella pancia dello stadio “Dall'Ara” -Perché un tecnico con un curriculum internazionale che andava oltre i titoli conquistati in carriera ha detto sì a prescindere al Milan - a questa versione del Milan – senza sincerarsi realmente del contesto nel quale sarebbe andato ad operare? Nella valutazione a 360° di un allenatore, anche la capacità di scegliere e di farsi consigliare al meglio ha il suo peso.