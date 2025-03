Conceicao: "Il portavoce? Cattiveria o pagato, andremo per vie legali. Mi spiace per la gente coinvolta"

Getty Images

Durante la conferenza stampa di oggi verso Lecce-Milan, il tecnico rossoneroha parlato anche della situazione legata al suo portavoce Francisco Empis , dimessosi nella giornata odierna:"Anche a me dispiace questa situazione, veramente. Non ho capito perché e voglio capire nelle sedi legali, non si capisce cosa ha fatto questo ex collaboratore. Non so se per cattiveria o pagato da qualcuno. Una giornalista mi ha chiamato e mi ha mandato gli screen dei punti a cui si riferiva. L'ha fatto sicuramente per cattiveria. Dispiace per tutti, per quelli che lavorano al Milan. Noi siamo qua tutti i giorni, Ibrahimovic, Moncada e i giocatori. Sono testimoni di questo. Noi tutti insieme, abbiamo avuto una settimana pulita per parlare con la squadra con tutto il gruppo, anche Florenzi che è rientrato. E' stata la prima settimana e sono contento perché la squadra ha fatto un buon lavoro e sono tutti coinvolti. Sono uscito dal Porto con una situazione non bella e fino ad oggi non ne ho parlato ancora. Immagina allora che io sono qua a lavorare e mi metto a parlare di queste cose delicate. Mi dispiace per la gente coinvolta, risponderà nelle sedi legali perché l'ha fatto e chi l'ha pagato per farlo".