Conceiçao, messaggio al Milan: 'Villas-Boas voleva che rinnovassi già un anno fa, non è tempo di fare bilanci'

e un nuovo trofeo da provare ad aggiungere alla bacheca - la Taça do Portugal, che il Porto contenderà ai campioni nazionali dello Sporting Lisbona il prossimo 26 maggio - esui programmi futuri del club e su quelli di tutti gli attori coinvolti. Alla vigilia del derby contro il Boavista,in conferenza stampa. Cercando di non distogliere l’attenzione dei suoi giocatori e di tutto l’ambiente dalle questioni di campo per addentrarsi sui ragionamenti sul suo futuro.- “La visita in settimana del presidente non ha spostato nulla, è stato un semplice momento di confronto tra lui e i suoi dipendenti. Si è trattato di una chiacchierata cordiale con me e i calciatori, un discorso pieno di ambizione”, ha dichiarato il tecnico del Porto. Che poi, a domanda precisa se si aspetti di sedersi ancora sulla panchina biancazzurra l’anno prossimo, ha risposto così: “altrimenti dovremmo parlare di 7 anni passati attraverso una pandemia, problemi di Fair Play Finanziario, elezioni.Ho già detto di non essere attaccato a questo posto di lavoro e non voglio più parlarne. Rispettate la mia scelta”.- Parole a metà, che non spostano più di tanto il discorso in un senso o nell’altro in merito alle possibilità che Sergio Conceiçao prosegua la sua avventura al Porto, dall’alto delpoco prima di uscire sconfitto dalle elezioni, o decida di affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. ColCon la salita al potere di Villas-Boas, le parti hanno la possibilità di risolvere il recente accordo qualora non convergessero le rispettive posizioni sulla programmazione sportiva delle stagioni a venire. Il quotidiano portoghese Record puntualizza che la clausola sarebbe esercitabile solo dall'allenatore e che il suo eventuale addio non comportebbe il pagamento di una penale da parte sua né di una buonuscita da parte del club. Il momento della verità è sempre più vicino.