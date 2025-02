Conceicao ora non rischia, ma il Milan ha già il piano B. Se la situazione precipita, pronto Tassotti

Il vagone denominato quarto posto – occupato dalla Juventus di Thiago Motta – è distante ben 8 lunghezze, una misura che rischia di diventare difficilmente colmabile nelle restanti 12 partite rimaste in Serie A. E di quella che doveva essere la gara della svolta,

, a testimonianza del complicato periodo di crisi che il Milan sta vivendo: “Tutti i giorni si parla di me, se sono confermato o meno.. Io non sono rispettato, sono molto criticato; vedo interviste di altri allenatori nel giorno della partita (Sarri, ndr). Non è che sono arrivato qui dal niente: abbiamo bisogno io e il mio staff di un po' di rispetto”. Il lusitano è un fiume in piena, ma il ko in Emilia-Romagna non porterà comunque a uno scossone immediato da parte dei vertici dirigenziali. Come riscontrato da Calciomercato.com, infatti,, ma attualmente l’ex Porto può considerarsi ancora alla guida della panchina rossonera.

nelle prossime settimane che porti a chiudere definitivamente le porte di un accesso alla prossima edizione della Champions League.Secondo quanto viene riportato da Il Messaggero, infatti,, ritornato nell’organico meneghino come collaboratore tecnico del Milan Futuro (prima dell’allontanamento di Daniele Bonera e dell’insediamento di Massimo Oddo e del suo staff alla guida del progetto Under di casa Milan).

Rossonero da una vita (dopo le giovanili e le prime esperienze alla Lazio, Tassotti ha vissuto ben 17 anni da giocatore del Milan), il classe 1960 ha iniziato la sua carriera in panchina allenando l’Under 19 del club di Via Aldo Rossi dal luglio 1997 sino al– dopo l’addio di Alberto Zaccheroni –(che lo affianca come collaboratore e direttore tecnico). Durante quell’avventura, i tifosi rossoneri si ricorderanno del famoso derby vinto per 6-0 contro l’Inter. In seguito,(Carlo Ancelotti – per ben 420 partite -, Massimiliano Allegri, Leonardo, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf e Fatih Terim),Successivamente diventa osservatore della società del capoluogo lombardo, per poi lasciare il Milan ed essere inserito nello staff di Andriy Shevchenko come vice allenatore sia della Nazionale Ucraina che del Genoa. In ultimo, è stato vice presidente della Federazione Ucraina, sempre sotto l’ex numero 7 rossonero., tornato poche settimane fa all’interno del mondo Milan, dunque,

