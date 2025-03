AFP via Getty Images

Due vittorie in rimonta contro Lecce e Como hanno “sistemato” la classifica del Milan, che prova la difficile scalata alla zona Champions. Tuttavia, queste due successi non rendono tranquilla la posizione di Sergio, il cui esonero entro fine campionato è offerto a 2 dagli esperti di Better. Tuttavia, il più a rischio secondo i bookmaker resta Roberto, senza vittorie in campionato da ormai quattordici giornate: l’addio del tecnico dell’Empoli – entro il 22 maggio – si gioca a 1,75 suIn bilico la posizione di Eusebio Di Francesco, ancora a secco di successi in questo 2025 nonostante abbia fermato diverse big, offerto a 2,25 come Marco Giampaoli, in crisi di risultati con il Lecce dopo un avvio positivo.