Buongiorno e buon #PrimoMaggio! La Cavea è prontissima per ospitare il @primomaggioroma!



A partire dalle 16.30 puoi guardare il concerto in diretta su @RaiTre, su @RaiPlay o ascoltarlo su @RaiRadio2#1M2021 pic.twitter.com/eSKN9U6gZd — Auditorium PdM (@AuditoriumPdM) May 1, 2021

Gli artisti si esibiranno live, davanti a un, in un'esibizione che si preannuncia suggestiva ed emozionante.L'ex Oasis è tornato sulla scena proprio venerdì 30 aprile con un nuovo singolo, We're On You Way Now, che anticipa la raccolta Back The Way We Came: Vol. 1, in uscita il prossimo giugno per celebrare i, Noel Gallagher si gode questa nuova uscita in concomitanza con gli ottimi risultati della squadra di- ha dichiarato il cantante e chitarrista britannico - e nonostante sia terribile l'idea di un sistema chiuso, con poche squadreNelle sei ore e mezza di concerto, che saranno trasmesse, si esibiranno diversi altri artisti interessanti.: Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro Con Vinicio Marchionni E Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini E Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L'Orchestraccia, La Rappresentante Di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo Con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.Sul palco romano anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), ovvero gli artisti vincitori del contest 1MNEXT. ​Lo slogan scelto per questa edizione è "". Un tema che vuole dare speranza, in vista di una ripartenza post-pandemia che possa permettere con il tempo di superare le problematiche sanitarie ed economiche, legate al Covid-19.