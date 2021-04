suona la carica,a 9 giornate dal termine, ritorna ad essere il miglior attacco del campionato con 68 gol - a pari merito con l’offensivissima Atalanta - e conferma di essere la seconda difesa meno battuta del campionato con un solo gol in più incassato rispetto alla Juventus., soprattutto se pensiamo a quali sono state le nostre abitudini stagionali negli 8 anni prima dell’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra., all’indomani della vittoria contro la nostra “bestia nera” Sassuolo (che a San Siro non battevamo dal 2014!),Le stesse puntuali critiche le hanno subite infatti a turno l’Inter di Mancini (che tra le altre cose giocava molto bene), l’Inter di Mourinho (che ha vinto TUTTO), il Milan di Allegri, la Juve di Conte, dello stesso Allegri e di Sarri.E’ normale! Quello che non è scontato è che la squadra di Conte vinca comunque le partite, magari senza brillare ma facendo il necessario per ottenere i 3 punti e avvicinare partita dopo partita l’obiettivo finale.Gli stessi che ora si lamentano della mancanza di estetica avrebbero chiesto il conto all’allenatore magari consigliandogli di coprirsi un po’ di più nel momento in cui sei in difficoltà. C’è da scommetterci che sarebbe finita così.Ma ragazzi stiamo calmi, questa squadra sta facendo cose importanti, sta maturando, quando soffre si compatta, i giocatori si aiutano, giocano tutti insieme per lo stesso obiettivo., il danese non è uno qualunque, un ragazzino sconosciuto che doveva maturare! E’ stato un anno in panchina, ora fa legna in mezzo al campo da titolare perché la squadra ne ha bisogno. Ma scusate,Gli anni migliori li abbiamo passati a “imprecare” perdendo anni di vita negli ultimi secondi di partita per ottenere un quarto posto di un punto all’ultima giornata con interventi divini a salvarci.Ora siamo lì in alto, da due anni ormai lottiamo fino all’ultimo per qualcosa. Conte e la società ci hanno reso “credibili” e competitivi ai massimi livelli. Non abbiamo ancora vinto niente è vero ma questa squadra di passi avanti ne ha fatti davvero molti.. Non è un caso se Skriniar è tornato il difensore che conoscevamo, se Bastoni è già un top, se Barella è considerato da tutti uno dei migliori nel ruolo in circolazione, se Lukaku e Lautaro si completano e segnano a valanga, se Sanchez dato spesso per finito dai più è l’arma aggiunta in attacco. Non è un caso, è frutto del lavoro!Non vinciamo nulla da 10 anni, sono tanti, la memoria è corta forse. Non abbiamo ancora vinto nulla, il campionato è ancora lungo ma rovinarsi il momento lamentandosi dell’atteggiamento tattico è quantomeno masochista e illogico. Cominciamo a cercare di vincere qualcosa che credo sia la cosa più urgente poi penseremo al resto.