“El Toro” incorna il Toro. E l’Inter vola. Di gol pesanti nell’arco di una stagione se ne contano un numero piuttosto elevato; ieri all’85, contro i granata di Nicola, Lautaro Martinez ne ha firmato uno che ha consegnato alla squadra di Conte l’ottava vittoria di fila in Serie A e 9 punti di vantaggio sul Milan, invariati a fine giornata per il ko incassato dai rossoneri col Napoli. Il Diez del Biscione sembra essersi davvero ritrovato: il rigore procurato e la girata – splendida - di testa su assist di Sanchez che all’85’ ha punito Sirigu, gli vale il secondo MVP stagionale, il sesto dei nerazzurri.; ma non sono solo i gol a fargli fare la differenza in campo.Il Toro nella trasferta domenicale in Piemonte, è stato brillante sia per Efficienza Tecnica (un 97% che lo tiene perfettamente in linea con i Top Player Europei) che per Efficienza Fisica (92%). All’interno di una prestazione collettiva poco sfavillante, è proprio l’argentino che spicca:, convincente dal punto di vista tattico nel creare linee di passaggio e spazi per i compagni (K-Movement al 97%). Nell’arco della gara effettua solo due passaggi di media difficoltà (entrambi riusciti) e nessuno ad alta difficoltà, ma conclude positivamente le uniche due occasioni di 1 contro 1.con 11 km percorsi tutti nella metà campo offensiva. Sorride il Diez e sorride Conte, ripagato in tribuna dalla sua Lu-La.