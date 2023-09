Condannato l'uomo che ha aggredito con un coltello sei persone, tra le quali il difensore Pablo Mari del Monza, uccidendone una il 27 ottobre 2022 al centro commerciale Carrefour di Assago, nel milanese.



Chiesta dal pm Paolo Storari la pena massima, 20 anni di condanna, al 46enne Andrea Tombolini per le accuse di omicidio: la sentenza lo condanna a 19 anni e 4 mesi di reclusione. Non sono state prese in considerazione le attenuanti generiche