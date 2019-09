Nonostante i lavori che puntano a riqualificare l'impianto Luigi Ferraris, lo stadio di Sampdoria e Genoa rimane sempre piuttosto fatiscente e ricco di problematiche. Le evidenti carenze strutturali del campo di Genova sono emerse in maniera molto chiara domenica scorsa, in occasione di Sampdoria-Torino, complice anche la pioggia battente che ha messo a nudo tutte le problematiche del Ferraris.



Un aspetto particolarmente preoccupante, oltre alle infiltrazioni d'acqua e alle crepe che percorrono la struttura, coinvolge i servizi igienici, letteralmente inutilizzabili. La polemica è deflagrata a Genova negli ultimi giorni, e ha raggiunto anche il Comune. Palazzo Tursi ha voluto spiegare esattamente a chi spetta l'onere della manutenzione dello stadio utilizzato da blucerchiati e rossoblù: "La gestione dello stadio è in capo alla società 'Luigi Ferraris'. Quindi è la società Luigi Ferraris che ha la responsabilità della manutenzione" ha spiegato a Primocanale l'assessore del Comune di Genova al Bilancio, Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi. Giova ricordare che la s.r.l. Luigi Ferraris è stata costituita ad hoc dalle due società calcistiche proprio per la gestione dell'impianto.



Per quanto riguarda la polemica sui servizi igienici, Piciocchi promette un intervento diretto: "Noi puntualmente segnaliamo, prendo atto di questa problematica sui bagni e magari me ne farò carico anche personalmente, però la competenza è loro".