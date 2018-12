Paolo Condò ha parlato a Sky Sport di Juve-Inter, concentrandosi su uno degli ex della gara, João Cancelo: “I nerazzurri non avevano le condizioni di bilancio per confermare Cancelo in rosa, lo hanno perso a malincuore la scorsa estate. Appena la Juve ha saputo che era libero sul mercato, è intervenuta, perché sapeva che si trattava di un giocatore da decollo verticale. E’ una storia diversa rispetto a quella di Higuain, che aveva la clausola rescissoria. Ma l’affare Cancelo conferma come la Juve abbia fatto un po’ quello che fa il Bayern da anni in Germania, dominando il mercato interno”.