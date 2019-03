"Chiellini è un guerriero, i guerrieri le danno e le prendono senza fare grandi sceneggiate. Gli arbitri ti fissano e non ti credono più quando le botta sono vere: ha fatto un paio di sceneggiate che non condivido, una con Morata e una con Correa esagerando con le reazioni. Non sono valide per un campione come lui". Lo ha detto Paolo Condò a Sky Sport.