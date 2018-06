Parlando dagli studi di SkySport24, Paolo Condò dice la sua sulla possibile partenza di Gonzalo Higuain dalla Juventus. "Di solito, quando escono indiscrezioni che riguardano l'eventuale addio di un elemento imprescindibile, si alza una cortina di fumo e si smentisce - dice Condò -. Invece qui non ci sono smentite, è incredibile come non ci sia neanche una timida smentita, questo è un segnale che la cessione è possibile. E Higuain, come spesso accade a giocatori di questa levatura arrivati ai 30 anni, magari cerca l'ultimo grande contratto della carriera, probabilmente in Premier League".