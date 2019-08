In telecronaca per Sky Sport durante Triestina-Juventus, Paolo Condò ha rivelato le sue informazioni sul mercato in uscita bianconero: "Da quello che ho scoperto, la Juventus nell'ordine delle cessioni mette come priorità Mario Mandzukic. Il primo da cedere è lui semplicemente perché proprio odia stare in panchina, fa proprio fatica, questo è il motivo".