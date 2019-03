Parlando ai microfoni di Sky Sport il noto giornalista ed opinionista, Paolo Condò, ha detto la sua sul momento dell'Inter e sul caso Icardi.



ICARDI - "Una situazione che ormai si è incarognita e per la quale fatico a trovare una via d'uscita. Quelle sui social, come il like a Cancelo, sono bambinate che arrivano da parte di chi dovrebbe essere grande professionista. E io non commento le bambinate. Icardi continua a essere più forte di Lautaro, ma non è quello il problema visto che Lautaro i gol li ha fatti in queste giornate in cui Maurito è mancato".



NAINGGOLAN - "Nainggolan, inoltre, è quasi regolarmente il migliore in campo dopo essere stato un problema nei mesi passati. Spalletti sta riorganizzando la squadra attorno a queste semplici verità".



SOCIETA' - "La società, invece, deve cercare una sistemazione a questo caso perché certamente non può andare sul prossimo mercato con Icardi che vale 30 milioni perché ha smesso di giocare. La squadra meglio non pensi a Icardi: scenda in campo solo per giocare".