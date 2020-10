Anche secondo il giornalista Paolo Condò il mercato della Lazio poteva (e doveva) avere acuti maggiori considerando il ritorno in Champions League. Ecco le sue parole a SkySport: "Avverto un po’ di delusione nei tifosi e in Inzaghi per il mercato fatto dalla Lazio. Anche io pensavo venissero presi 6-7 innesti di livello. Lulic non si sa quando tornerà, la grande idea era David Silva. Non è andata bene, ma a quel punto non hai cercato nulla di ugual livello. Andres Pereira è buono, ma mi aspettavo di più".