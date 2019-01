Dagli studi di Sky, Paolo Condò sorride in merito all'operazione Diego Godin per l'Inter: "Sembra molto difficile che l'Inter possa prendere Godin a gennaio, si farà a giugno. Facendo una battuta, si può dire che l'Inter debba chiedere dei soldi alla Juve per prendere Godin subito togliendole un problema in Champions League visto che c'è Juve-Atlético...".