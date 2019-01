Paolo Condò attacca sulla questione Nicolò Zaniolo. E non perdona l'Inter per aver ceduto questo talento alla Roma: "Penso che sia già un enorme rimpianto per l'Inter, a prescindere dal rendimento di Nainggolan. Hanno sbagliato a fare la loro valutazione sul potenziale di Zaniolo, lo dico a priori rispetto a Radja perché Zaniolo da quanto sta facendo si candida per essere per 10 anni un uomo chiave per la nostra Nazionale: l'Inter lo aveva preso dall'Entella, lo ha cresciuto e poi lo ha venduto così".