Paolo Condò ha commentato l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Il modo in cui è entrato dentro l'universo Juve e dentro la Serie A è stato all'altezza delle aspettative. E sono aspettative enormi, perché la Juve ha presentato al calcio italiano una sfida, una grandissima sfida. Perché prendere Cristiano Ronaldo significa alzare l’asticella non di una, ma di due tacche rispetto al passato. Bianconeri favoriti anche per la Champions League? Sì, secondo me sì. Stiamo parlando di una rosa arrivata a due finali, sempre stata estremamente competitiva. E Cristiano Ronaldo sposta gli equilibri".