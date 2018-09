Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, autore a 4 mani dell'autobiografia di Totti, commenta il passaggio relativo a Franco Baldini ai microfoni di Sky: "Ho sentito che si parla di queste dimissioni di Baldini, perché ufficialmente il club non ha ricevuto nulla. Posso dire che Baldini ha letto un passaggio relativo a un colloquio a Londra, dopo che Totti si era ritirato, tra Totti stesso, Pallotta e lui, ed era presente anche Ilary. In questo passaggio Totti racconta che Baldini gli ha detto che è stato lui il dirigente che ha insistito perché si ritirasse al termine della stagione 2016/2017. Come potranno leggere tutti da domani, l’approccio di Totti è costruttivo nei confronti di Baldini. Quando Totti dice a Baldini e a Pallotta "Vorrei fare il vicepresidente", Baldini supera il concetto di vicepresidente e dice "Tu sei Totti, sarai sempre l’uomo più importante di tutti all’interno della Roma. È ora che cominci a renderti utile in altro modo", riconoscendo a Totti il suo ruolo. Ho sentito di queste dimissioni: se saranno confermate, sono valutazioni di Baldini. Il concetto con cui Totti conclude quel capitolo è un concetto di apertura, non di chiusura".