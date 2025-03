“Condotta indecente”, l'Uefa apre un’indagine su Rudiger, Mbappé e Vinicius: cosa rischiano

AFP via Getty Images

E’ una notizia arrivata nel corso di questi ultimi minuti:. E’ stata la stessa Uefa a comunicarlo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, dove viene confermato che sarà nominato un ispettore che indagherà sulle accuse nei confronti dei giocatori allenati da Carlo Ancelotti.durante la partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Club Atlético de Madrid e Real Madrid CF del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni su questa vicenda saranno rese disponibili a tempo debito”.

Antonio Rüdiger : il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto verso i tifosi dell’Atletico;

: il gesto di ‘tagliare il collo’ rivolto verso i tifosi dell’Atletico; Vinicius Jr: per le provocazioni ripetute verso il pubblico avversario, ricordando le Champions vinte dal Real rispetto a quelle dell’Atletico dopo la sostituzione;

Jr: per le provocazioni ripetute verso il pubblico avversario, ricordando le Champions vinte dal Real rispetto a quelle dell’Atletico dopo la sostituzione; Dani Ceballos : nonostante non avesse giocato la partita, ha rivolto diversi gesti verso le tribune;

: nonostante non avesse giocato la partita, ha rivolto diversi gesti verso le tribune; Kylian Mbappé: si sarebbe toccato le parti intime di fronte ai tifosi dell’Atletico

Ma esattamente, cos’è successo durante questa sfida? Ecco, secondo quanto viene riportato da Marca, di cosa sono accusati i quattro giocatori.su quanto accaduto durante la partita di Champions., un po’ come accaduto a Jude Bellingham che fu squalificato per una giornata dopo un episodio accaduto durante gli ultimi Europei (match fra Inghilterra e Slovacchia)., in sostanza,

