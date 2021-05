Dopo una gara durata quasi 3 ore la Conegliano Imoco Volley si laurea finalmente Campione d'Europa battendo in finale all’AGSM Forum di Verona, le turche del Vasifbank Istanbul, che le avevano battute nella finale di quattro anni fa. Sono serviti 5 set a Egonu, Sylla e compagne per avere la meglio al tie-break delle rivali turche.



La Egonu protagonista con 41 punti, tra i quali l’ultimo punto decisivo del 15-12 del tie-break con un muro out su Zehra Gunes. 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 e 15-12 i parziali dei set per le Pantere di Santarelli. Per Conegliano l'annata è davvero magica dopo le vittorie di campionato, Coppa Italia, Supercoppa, e oggi Champions League.