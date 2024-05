Confalonieri: 'Avessimo noi un Marotta al Milan... Questi americani voglio il bilancio'

Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, è stato invitato a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana per ritirare il premio Rosa Camuna.



In occasione della premiazione, l’amico di Berlusconi ha scherzato con il presidente della Regione Lombardia con cui condivide la fede rossonera per il Milan:



“Un po’ di rabbia a vedere tutti questi interisti… Anche l’Atalanta ha il nerazzurro. Bravi loro! Avessimo un Marotta noi (del Milan, ndr)… Sti americani qui vogliono il bilancio”.