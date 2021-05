L'ufficialità deve ancora arrivare, ma l'era Inzaghi all'Inter è già iniziata. L'eredità di Antonio Conte, che ha lasciato dopo due stagioni, una finale di Europa League e uno scudetto appena festeggiato a San Siro, è stata raccolta dall'ex tecnico della Lazio, già salutato dalla sua ex squadra e pronto a tuffarsi in una nuova realtà, con un nuovo ingaggio (4 milioni di euro a stagione) e con nuovi ambiziosi obiettivi.



CONFERENCE CALL - Ieri c'è stata una conference call tra la dirigenza nerazzurra e quello che la prossima settimana diventerà ufficialmente il nuovo allenatore interista: un incontro telematico nel quale sono stati toccati diversi punti. Nello specifico: mercato, raduno, tournée. Partiamo dal primo, il più importante: ieri è stata fatta una valutazione della rosa, con Inzaghi che sa che almeno un pezzo da 90 partirà (e tutte gli indizi portano ad Hakimi), ma che vuole conquistare Romelu Lukaku, spazzando via i dubbi per farne ancora di più un punto fermo.



IL RESTO - Poi raduno e tournée. Il primo sarà intorno al 10 luglio, ad Appiano Gentile, per la seconda si valuta la destinazione statunitense, ovviamente seguendo quelle che saranno le evoluzioni in termini di Covid. Manca solo l'ufficialità, ma l'era Inzaghi sta per iniziare. Ancora qualche giorno di attesa, con un piccolo conto economico in sospeso tra Lotito e il tecnico da risolvere (niente di preoccupante), e poi Inzaghi sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. Pronto alla sua prima esperienza lontana da Roma.



@AngeTaglieri88