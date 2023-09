La ferita di Praga, con la sconfitta nella finale di Conference League per mano del West Ham, è ancora fresca per la Fiorentina ma i viola vogliono riprovarci a distanza di un anno. La campagna europea dei ragazzi di Italiano inizia, domani pomeriggio, contro il Genk formazione da non sottovalutare: gli espert ritengono favoriti i toscani a 2,35 contro il 3,00 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,25 per il pareggio. La Fiorentina vuole scacciare il tabù belga: sebbene non abbia mai affrontato il Genk, la Viola, nei precedenti quattro confronti con formazioni della Jupiter League, non ha mai vinto. Entrambe votate al gioco offensivo ma nessuna delle due con difese impermeabili tanto che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 1,93, potrebbe fare la sua apparizione nel corso del match. Se l’intervento del VAR si gioca a 3,50, ecco che un’autorete pagherebbe 9 volte la posta. Vincenzo Italiano scioglierà all’ultimo il dubbio di chi tra Lucas Beltrán e M’Bala Nzola guiderà l’attacco della Fiorentina. L’attaccante argentino, che finora ha raccolto sei presenze con la casacca viola, cerca la prima gioia con la maglia dei toscani: un’impresa offerta a 3,50. Non vorrà far mancare il suo contributo anche Nico González, 4 gol e un assist finora: una rete o un passaggio vincente dell’esterno di Belén de Escobar è in quota a 2,35. L’uomo più pericoloso del Genk è il ventiduenne Tolu Arokodare, alla seconda stagione con i belgi: la rete dell’attaccante nigeriano è data a 3,50.