Riparte la caccia della: al via ufficialmente venerdì 1 settembre la, con il sorteggio degli otto gironi una volta che il totale delle 32 squadre partecipanti è stato definito dalle vincenti dei playoff disputati stasera: nessuna squadra, infatti, aveva la certezza di partecipare senza passare dalle eliminatorie. I viola hanno eliminato il Rapid Vienna rimontando dopo l'1-0 dell'andata , e sono in seconda fascia con gli spauracchi Eintracht, AZ, Fenerbahce e Lille in prima.- Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros.- PAOK Salonicco, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets,Bodo/Glimt.- Genk, HJK Helsinki, Zorya, Astana, Besiktas, Spartak Trnava, Legia Varsavia, Olimpia Ljublijana- Klaksvik, Breidablik, Zrinjski Mostar, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Nordsjaelland, Ballkani.I club provenienti dallo stesso paese non potranno ovviamente affrontarsi in questa prima fase del torneo, esattamente come non potranno incrociarsi squadre inserite nella medesima urna. L'inizio della Conference League è previsto per il 21 settembre, mentre le ultime partite della fase a gironi verranno disputate il 14 dicembre.