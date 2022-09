Vittoria cercasi. Dopo la sconfitta contro il Bologna e in generale un avvio di stagione in Serie A non certo esaltante, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna a giocare in Conference League e si prepara ad affrontare l'Istanbul Basaksehir della vecchia conoscenza interista Emre Belozoglu, in Turchia, nella seconda giornata. Alle 21 allo Stadio Başakşehir Fatih Terim di Istanbul, intitolato all'ex tecnico viola presente allo stadio questa sera, molto pericolosi i turchi, che possono contare tra le loro fila l'italiano ex Roma e Samp Stefano Okaka e i due sudamericani ex Milan Lucas Biglia e Leo Duarte, oltre all'ex Real e Bayern Mezut Ozil, e che hanno vinto la prima giornata in casa degli scozzesi degli Hearts, mentre i viola si sono fatti fermare in casa sul pari dai lettoni dell'RFS Riga: sfida già decisiva per il primo posto nel Gruppo A e in generale fondamentale per il prosieguo della competizione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sarà il primo confronto tra le due squadre in Europa. La Fiorentina, in passato, ha già affrontato altre squadre turche (Eskisehirspor, Besiktas e Fenerbahçe) e ha sempre vinto (6 vittorie su 6).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Istanbul Basaksehir (4-3-3): Sengenzer; Caicara, Nadayushimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Choular.



Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.