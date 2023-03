La Lazio è di scena stasera ad Alkmaar in casa dell'AZ per tentare la non facile impresa di ribaltare il 2-1 per gli olandesi maturato all'andata, quando all'Olimpico di Roma il gol di Pedro è stato reso vano da Pavlidis e Kerkez. 13 vittorie e 5 pareggi in casa per gli uomini di Jansen, che hanno perso tra le mura amiche solo una partita, contro quel Feyenoord che ha estromesso i biancocelesti dall'Europa League. Di contro, la Lazio conta una sola vittoria nelle ultime 16 trasferte europee (6 pareggi, 9 sconfitte) e viene dal non esaltante pareggio di Bologna. Senza l'apporto di Ciro Immobile, e con molte seconde linee in campo per privilegiare il campionato e la corsa alla zona Champions, quella dell'AFAS Stadion diventa davvero una mission impossible.