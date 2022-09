Dopo la sconfitta contro il Bologna, la Fiorentina torna in Conference League e si prepara ad affrontare l’Istanbul Basaksehir in Turchia. Qualche dubbio di formazione per i viola di Italiano,che in difesa dovranno rinunciare a Dodò e Milenkovic, sostituiti da Venuti e Martinez Quarta. Davanti, probabile chance per Cabral, supportato da Ikoné e Saponara. Calcio d'inizio alle 21 (diretta su Dazn, Sky e Tv8).



NUMERI CONFORTANTI - Sarà il primo confronto tra le due squadre in Europa. La Fiorentina, in passato, ha già affrontato altre squadre turche (Eskisehirspor, Besiktas e Fenerbahçe) e ha sempre vinto (6 vittorie su 6). Queste le probabili formazioni:



BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler.



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.