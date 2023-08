La Fiorentina sarà testa di serie per il sorteggio del prossimo 7 agosto, il quale servirà per determinare l'avversaria dei viola per lo spareggio di Conference League. Gli svizzeri del Basilea - eliminati in semifinale proprio dalla Fiorentina nella scorsa Conference League - si sono infatti arresi ai kazaki del Tobol: dopo il 3-1 dell'andata ecco l'ennesima sconfitta per 2-1 al ritorno.



AVVERSARIE SCHIVATE - Grazie all'eliminazione del Basilea la Fiorentina sale tra le teste di serie. Un salto che permetterà alla formazione di Vincenzo Italiano di evitare avversarie di tutto rispetto come Eintracht Francoforte, Lille o Aston Villa. Per il 28 e il 31 agosto sono previsti il match d'andata e di ritorno.