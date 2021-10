La Roma vuole proseguire il percorso netto nella Conference League cercando di espugnare il campo dei norvegesi del Bodo/Glimt. Secondo gli esperti i giallorossi sono avanti nel pronostico con il segno «2» in quota a 1,73. La vittoria dei padroni di casa, secondi in classifica nel gruppo C, si gioca a 4,50 mentre il pareggio vale 3,80 volte la posta. L’attacco degli uomini di Mourinho, dominante nei primi due match del girone con otto reti, fa propendere i bookie per l’Over 2,5 proposto a 1,65 contro il 2,18 dell’Under 2.5. Per il risultato esatto è in pole position l’1-1 a 7, sale a 8 una vittoria per 1-2 dei giallorossi mentre viene offerto a 13 un successo per 2-1 degli scandinavi. Cerca un’altra gioia europea Stephan El Shaarawy, autore del gol inaugurale nell’ultima trasferta nella competizione contro lo Zorya. Una replica del “Faraone” si gioca a 6, quota più alta invece per il capitano Lorenzo Pellegrini, a 10.