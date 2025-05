Conference League, Chelsea-Djurgarden: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(giovedì maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una partita valevole per la semifinale di ritorno in Conference League. A Stamford Bridge arbitra il portoghese Joao Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia con Luis Godinho quarto uomo, Tiago Martins e André Narciso al Var. Si parte dal 4-1 dell'andata in Svezia per gli inglesi allenati dall'italiano Enzo Maresca. Chi passa il turno si qualifica alla finale di mercoledì 28 maggio allo Stadion Wroclaw di Breslavia in Polonia contro la vincente dell'altra sfida tra Fiorentina e Betis.

Partita: Chelsea-Djurgarden.Data: giovedì 8 maggio 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Sky Sport.Streaming: Sky Go e NOW.(4-3-3): Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George. All. Maresca.(4-3-3): Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske. All. Honkavaara.

- Maresca non può contare su Mudryk squalificato per doping oltre agli infortunati Guiu, D. Fofana e W. Fofana.Dall'altra parte la lista degli infortunati è ancora più lunga con i vari Aslund, Fallenius, Johansson, Nilsson, Schuller e Zugelj.- Sky Sport è la casa della Conference League 2024/2025. Chelsea-Djurgarden è visibile a pagamento sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport.- Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare le partite della Conference League 2024/2025. Chelsea-Djurgarden è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.