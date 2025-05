Getty Images

Nel calcio esistono i miracoli? Chi lo sa, ma se esistono allora gli svedesi delsono chiamati a compierne uno a Stamford Bridge, la casa del favoritissimo, nel ritorno delle semifinali di Conference League. All'andata i Blues di Enzo Maresca hanno vinto per 4-1 in Svezia, quindi i sorprendenti nordici dovranno cercare di vincere in Inghilterra con tre reti di scarto per portare la gara oltre il novantesimo. Se non ci riusciranno, allora la finale di Breslavia contro una tra Fiorentina e Real Betis sarà appannaggio di Sancho e compagni. La notizia delle formazioni ufficiali è la presenza nella batteria dei trequartisti di

: Jorgensen; Gusto, Badiashile, Tosin, Cucurella; James, Acheampong, Dewsbury-Hall; Sancho, Walsh, George. All. Maresca.: Rinne; Kosugi, Tenho, Une, Bergh; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske. All. Honkavaara.