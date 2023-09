Con la rimonta casalinga contro il, latorna in Conference League dopo la finale persa coll'anno scorso. Il sorteggio di Montecarlo ha deciso le avversarie dei viola nel gruppo F della fase a gironi. Sono. Scopriamole più nel dettaglio.- Dibusz, Civic, Makreckis, Cisse, Mmaee, Fani, Zachariassen, Siger, B. Varga, Adama Traoré, Marquinhos. Allenatore C. Maté- Adama Traoré: non è quello del Fulham ma nel suo campionato è comunque produttivo. Nella scorsa stagione 18 reti e 11 assist nel campionato Ungherese. 6 gol totali durante le qualificazioni alla Conference League di questa estate.- Il Ferencvaros è reduce dalla vittoria della Nemzeti Bajnokság I, ossia la Serie A Ungherese con 63 punti a +6 dalla seconda, il Kecskeméti. Non benissimo l’inizio della nuova stagione col settimo posto in classifica.- Non ci sono precedenti.- Vandevoordt, McKenzie, Ouattara Mohammed, Cuesta, Hrosovski, Kayembe, Munoz, El Khannous, Sor, Paintsil, Fadera. Allenatore W. Vrancken- Joseph Paintsil: ha segnato 32 gol da quando veste le maglia del Genk. Nel corso della passata stagione, l’attaccante camerunense, ha stigliato 18 reti e fornito 14 assist in campionato.- Durante la scorsa stagione il Genk ha raggiunto il secondo posto in campionato a 9 punti dall’Anversa. In agosto il club non è riuscito a passare il turno di qualificazione di Europa League, uscendo contro l’Adana Demirspor.- Non ci sono precedenti.- Samurovic, Subotic, Drezgic, Stevanovic, Sissoko, Stankovic, Tosic, Mladinovic, Nikcevic, Ivanovic, Jankovic. Allenatore M. Lesnjak- Marko Docic: dal 2016 veste la maglia del club di Belgrado, con cui ha collezionato 13 gol e 11 assist.- Il Cukaricki è arrivato terzo in classifica nel corso della passata stagione, ma solo per la differenza reti. Il club infatti ha raggiunto i 75 punti a pari merito col Backa Topola al secondo posto. Oggi è quinto in campionato, dietro al Vozdovac. Il gruppo di Lesnjak è rimasto fuori dall’Europa League dopo essere uscito con l’Olympiakos.- Non ci sono precedenti.