La Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a confermare il successo ottenuto all’andata, per passare il turno dei playoff ed accedere agli ottavi di finale di Conference League. L’1-0 ottenuto all’Olimpico, grazie alla rete firmata da Ciro Immobile – non segnava dal 4 gennaio nel match contro il Lecce - mette i biancocelesti di fronte alla possibilità di avere due risultati su tre per andare avanti nella terza competizione internazionale per club. Nella trasferta in Romania, il Cluj, invece, ha un solo risultato possibile: la vittoria, con 2 o più gol di scarto. L’1-0, infatti, porterebbe la partita ai tempi supplementari. I precedenti sorridono alla formazione capitolina: oltre alla vittoria ottenuta la settimana scorsa, la Lazio aveva già affrontato il Cluj in una precedente edizione dell’Europa League. Girone E, successo all’Olimpico firmato da Correa e sconfitta in Romania per 2-1. A preoccupare, però, è il dato riguardante le ultime trasferte europee della Lazio: una sola vittoria nelle ultime 15 partite lontane dall'Italia. Inoltre, l'unico successo casalingo dei romeni in Europa contro un'italiana è arrivato proprio contro i biancocelesti. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.



FORMAZIONI UFFICIALI



CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar, Krasniqi; Malele, Janga.



LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Vecino, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson.