Il gol di Ciro Immobile ottenuto all'Olimpico nella gara di andata (condotta a lungo in 10 contro 11 per l'espulsione di Patric) regala un piccolo e importante vantaggio alla Lazio in vista della sfida di oggi contro il Cluj che prenderà il via in Romania a partire dalle 18.45 e valida per i playoff di Conference League. Maurizio Sarri è in emergenza sia in difesa con la sola coppia Gila-Casale disponibile e sia fra centrocampo e attacco dove mancheranno Zaccagni e Milinkovic-Savic. Sarà ancora Immobile, 3 gol nelle ultime due, a dover trascinare i suoi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cluj-Lazio con calcio d'inizio a partire dalle 18.45 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (254), da Dazn e anche in chiaro, su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. In streaming su tablet, smartphone e pc sarà visibile tramite le app Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kollinger, Burca, Camora; Deac, Muhar, Cvek, Petrila; Krasniqi, Janga.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson.