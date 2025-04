Conference League, Djurgarden-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

I Blues di Enzo Maresca partono favoriti nel doppio confronto e nei quarti di finale hanno superato il Legia Varsavia pur perdendo la gara di ritorno in casa (1-2, ma all'andata avevano vinto 3-0). Gli svedesi invece stanno faticando in campionato e nel turno precedente di Conference League hanno superato il Rapid Vienna ai calci di rigore.Tutte le informazioni su Djurgarden-Chelsea:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Djurgarden - Chelsea in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Djurgarden-Chelsea: giovedì 1 maggio 2025: 21.00: Sky Sport (255), NOW: Sky Go, NOW: Manojlovic; Kosugi, Danielson, Tenho, Stahl; Ekdal, Stensson; Gulliksen, Priske, Haarala; Sawo.. Honkavaara.: Jorgensen; Cucurella, Adarabioyo, Badiashile, James; Hall, Caicedo; Sancho, Palmer, Neto; Nkunku.. Maresca.

- La sfida tra Djurgarden e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale numero 254).Sarà inoltre possibile vedere la gara in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.- Djurgarden-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito.

L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.