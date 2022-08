La serata di Conference League ha completato il tabellone per il sorteggio di domani: la Fiorentina, che ha eliminato il Twente, sarà posizionata in seconda fascia. Di seguito tutti i risultati, con West Ham, Nizza, Colonia e Villarreal che conquistano la fase a gironi e anche alcune eliminate notevoli.



Ecco le possibili avversarie della Fiorentina:



Prima fascia



Villarreal (ESP)

Gent (BEL)

Basilea (SUI)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Slavia Praha (CZE)

Partizan (SRB)

AZ (NED)

West Ham (ENG)



Terza fascia



Nizza (FRA)

Hearts of Midlothian FC (SCO)

Anderlecht (BEL)

Shamrock Rovers FC (IRL)

FK Žalgiris Vilnius (LTU)

Vaduz (LIE)

FK Austria Wien (AUT)

Sivasspor (TUR)



Quarta fascia



Dnipro 1 (UKR)

Djurgården (SWE)

Lech Poznań (POL)

FC Pyunik (ARM)

Slovácko (CZE)

RFS (LVA)

Silkeborg IF (DEN)

Ballkani (KOS) )