Fiorentina-Betis LIVE, le formazioni ufficiali: Dodò recupera, gioca Adli. Gudmundsson-Kean vs Isco-Antony

Penultimo atto di Conference League 2024/25: all'Artemio Franchi di Firenze va in scena la semifinale di ritorno tradi Siviglia, che arriva in Toscana forte del vantaggio per 2-1 maturato all'andata in Spagna. Al Benito Villamarin sono state decisive le reti di Ezzalzouli ed Antony a fronte di quella del capitano viola Ranieri. I gigliati rispetto ai primi 90' recuperano Dodò ma perdono Cataldi che non ha recuperato dall'infortunio patito alla mezz'ora in Andalusia, mentre per i verdiblancos non ci sono variazioni nelle disponibilità del tecnico Pellegrini. Gara più importante della giovane carriera del tecnico di casa Raffaele Palladino, che ha incassato la fiducia della società con il prolungamento di contratto fino al 2027.

: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Lo Celso; Bakambu. All. Pellegrini.