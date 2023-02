Lo 0-4 ottenuto in Portogallo mette ormai al sicuro la qualificazione della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. I viola però, reduci da 2 punti conquistati nelle ultime 6 di Serie A, cercano il sesto successo consecutivo in Europa, offerto a 1,75, sale a 3,80 il pareggio mentre il colpo del Braga, a caccia di una clamorosa impresa, è fissato a 4,25. Previsto dai bookie ancora un match con almeno tre gol, a 1,75, in vantaggio sull’Under 2.5 dato a 1,95. Luka Jovic, in difficoltà in campionato ma re dei bomber in Conference, vuole allungare in vetta alla classifica capocannonieri: il settimo timbro nella competizione del serbo vale 2,50, leggermente avanti all’altro centravanti viola, Arthur Cabral, reduce da tre gol nelle ultime due uscite, proposto a 2,75 volte la posta.