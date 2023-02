Deludente in campionato, ma estremamente positiva in Europa con la Conference League che per la Fiorentina sta diventando, probabilmente, l'obiettivo primario. E oggi, a partire dalle 21 al Franchi i viola ospiteranno il Braga forti di un vantaggio clamoroso rimediato all'andata in Portogallo dove le doppiette di Arthur e Jovic firmarono un rotondissimo 0-4. Vincenzo Italiano non vuole mollare la presa sulla competizione che oggi più che mai rappresenta l'ancora di salvezza per una stagione che invece, in campionato, sta dando problemi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Braga con calcio d'inizio a partire dalle 21 allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 203) e Sky Sport (255), da Dazn e anche in chiaro, su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. In streaming su tablet, smartphone e pc sarà visibile tramite le app Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Kouamé.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Sequeira; Castro, Racic; Medeiros, André Horta, Ricardo Horta; Banza.NI