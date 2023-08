Dopo la sconfitta della gara di andata in Austria, la Fiorentina non ha alternative. Per accedere alla fase a gironi di Conference League, i viola – finalisti in questa competizione neanche tre mesi fa – devono battere il Rapid Vienna con due gol di scarto, mentre con una sola rete di margine si andrebbe ai supplementari. In ogni caso, le quote proposte da Snai sono tutte alla parte della squadra di Vincenzo Italiano: l'«1» valido solo per i 90 minuti regolamentari si gioca a 1,14, mentre per il passaggio del turno che comprende anche il possibile epilogo ai supplementari o ai rigori l'offerta sale a 1,25. Volano altissime, invece, le quote che darebbero la qualificazione al Rapid Vienna: il segno «X» (sempre riferito solo ai 90') paga 7,25, con il «2» addirittura a 14. Il passaggio del turno degli austriaci, infine, vale 3,55. Tanti gol? Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Over e No Goal: l'esito con almeno tre gol segnati complessivamente vale 1,43, quello con almeno una squadra a secco si trova invece a 1,53. Under e Goal rispettivamente a 2,55 e 2,25. Nelle varie modalità per il passaggio del turno, la Fiorentina avanti nei 90' a 1,35, ai supplementari a 7,25, ai rigori a 16. Viceversa, Rapid qualificato dopo i tempi regolamentari a 5,00, dopo i supplementari a 33, dopo i rigori a 20. Mbala Nzola a 1,65, Nico Gonzalez e Lucas Beltran a 1,75 sono i marcatori più probabili per il match di giovedì sera al Franchi, seguiti da Kokorin a 2,00, da Kouamé a 2,25, da Sottil a 2,50 e da Bonaventura e Brekalo a 2,75.