La Fiorentina torna a giocare un match europeo oltre cinque anni dopo l’eliminazione ottenuta in Europa League 2016/17 contro il Borussia Monchengladbach. Lo farà ospitando al “Franchi” gli olandesi del Twente, nel turno decisivo di qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League. Un sorteggio di certo non agevole per i viola, che comunque partono avanti secondo i bookmaker, con il segno «1» offerto a 1,44 su Planetwin365, e la quota che sale leggermente, a 1,48, per i betting analyst. Fissata a 4,25 l’opzione pareggio, mentre oscilla tra 5,70 e 6,20 il colpo esterno degli olandesi. Come nell’esordio in campionato contro la Cremonese è previsto spettacolo: favorito l’Over 2,5, a 1,65, nei confronti di un match con meno di tre gol proposto a 2 volte la posta. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori dell’incontro, in casa viola mister Italiano spera nel bis del nuovo centravanti Luka Jovic, già a segno nell’esordio di domenica: il bis del bomber serbo si gioca a 2,50, mentre vale 3,50 l’acuto di Rick Van Wolfswinkel, attaccante del Twente a segno nell’ultimo turno di Eredivisie.