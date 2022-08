Dopo duemiladue giorni la Fiorentina torna in Europa, per accedere ai gironi di Conference League deve eliminare il Twente, avversario questa sera alle 21 al Franchi nel match di andata dei playoff. Gli olandesi hanno vinto le prime quattro partite ufficiali della stagione, le due di Eredivisie e quelle in Europa contro il Cukaricki. Italiano non ha convocato Igor e Zurkowski, in difesa ci sarà ancora Martinez Quarta, in attacco Jovic è favorito su Cabral.



DOVE VEDERLA IN TV: l'incontro sarà trasmesso in tv e in streaming da Dazn e Now, oltre che da Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (in streaming anche su SkyGo per gli abbonati), più in chiaro su Tv8.





PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil.



TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Kjolo, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel