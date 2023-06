Il grande giorno è arrivato: la Fiorentina si gioca la Conference League nella finale di Praga contro il West Ham. Calcio d’inizio alle 21 all'Eden Arena nella capitale della Repubblica Ceca con la squadra di Italiano che punta a un trofeo che manca dal 1961 e, alzando la coppa stasera, anche all’automatica qualificazione alla prossima Europa League. Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso con Jesus Gil Manzano quarto uomo, Juan Martinez Munuera ed Hernandez al Var. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà prima ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.



ATTESA - Una data storica per la Viola che però negli archivi del calcio europeo ci è già entrata. La squadra italiana è diventata la prima a raggiungere la finale di tutte e quattro le principali competizioni Uefa. Si tratta della seconda finale stagionale per Jovic e compagni, dopo quella di Coppa Italia persa con l’Inter. Anche il West Ham non trionfa in Europa dagli Anni ’60 e la campagna stagionale in Premier è stata tutt’altro che entusiasmante. Un quattordicesimo posto che fa da contraltare a una Conference League dominata con 13 vittorie e un pareggio. Per una delle due squadre, Praga resterà la città del cuore a lungo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouamé.



West Ham (4-3-3): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Rice, Lucas Paquetà; Bowen, Antonio, Benrahma.