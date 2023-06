Mercoledì 7 giugno alle 21:00, presso la Eden Arena di Praga, Fiorentina-West Ham sarà l’occasione d’oro per la squadra Viola di chiudere in maniera esaltante la stagione. La finale della Conference League, dopo quella di Coppa Italia persa contro l’Inter, potrebbe consentire agli uomini di Italiano di vincere un trofeo internazionale, che a Firenze aspettano dalla Coppa delle Coppe del 1961. Come se non bastasse la Fiorentina si gioca anche l’accesso alla prossima Europa League. Il piatto è ricco e i viola per prenderselo devono superare un West Ham che non ha vissuto una Premier League memorabile. I londinesi hanno chiuso al 14esimo posto e per buona parte del campionato hanno pensato più a tenersi lontano dalla zona retrocessione piuttosto che ambire alle prime posizioni. David Moyes come Italiano ha in questa finale l’occasione per ribaltare del tutto il bilancio della stagione e sulla lavagna scommesse di Betaland gli Hammers sono leggermente favoriti. Quota 2,80 per la Fiorentina, con il segno 2 per gli inglesi a 2,65. A 3,20 il pareggio. Per quanto riguarda la scommessa testa a testa “vincente trofeo” i viola sono proposti vincenti a 2,02, contro la quota di 1,80 per il West Ham. Tra i probabili marcatori del match la Fiorentina può puntare su Cabral, a quota 7 reti nella competizione come Zeki Amdouni del Basilea. Il brasiliano può diventare capocannoniere in solitaria e un suo gol è proposto a 3,50. A 4,00 Antonio del West Ham.