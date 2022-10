Hearts-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la terza giornata nella fase a gironi di Conference League. I viola sono in coda alla classifica del gruppo A insieme al Riga con un solo punto, due in meno degli scozzesi e a -5 dai turchi dell'Istanbul Basaksehir, oggi impegnati in Lettonia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



HEARTS (4-3-3): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Forest, Shankland; McKay. (A disp. Stewart, Clark, Haring, Mackay-Steven, Atkinson, Devlin, Forrest, Sibbick, Henderson, Smith, Humphrys). All. Neilson.



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Saponara. (A disp. Terracciano, Cerofolini, Dodo, Milenkovic, Cabral, Maleh, Ranieri, Nico Gonzalez, Venuti, Zurkowski, Duncan, Bianco). All. Italiano.