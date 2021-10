Giovedì di Europa League ma anche di Conference League: 16 partite da vivere tutte d'un fiato, da Helsinki-Maccabi Tel Aviv in programma alle 16.30 alle gare delle 21, tra le quali Partizan-Gent da cerchiare in rosso. Occhio anche a Copenaghen-Paok Salonnico e Feyenoord-Union Berlino in programma alle 18.45.- Stesso orario in cui scenderà in campo il Tottenham sul campo del Vitesse e il Rennes che andrà in Slovenia in casa del Mura. Il Basilea ospiterà l'Omonia alle 21 quando si affronteranno anche Cska Sofia-Zorya, le altre due squadre nel girone della Roma: i giallorossi comandano il gruppo C con 6 punti dopo due partite, dietro c'è il Bodo/Glimt con 4, poi Cska a 1 e chiude il girone lo Zorya ancora fermo a zero.