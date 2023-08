La Conference League si completa in vista del sorteggio per i gironi. Questa sera si sono infatti conclusi gli spareggi che hanno impegnato anche la Fiorentina sul campo del Franchi contro il Rapid Vienna. I viola si sono imposti con un netto 2-0 (doppietta di Nico Gonzalez) passando quindi il turno ed approdando ai gironi. Il Bodo-Glimt va avanti, così come il Gent ed il Fenerbahce. L'AZ Alkmaar pareggia col Brann, ma passa in ragione della vittoria all'andata. Ai gironi anche Genk, Paok Salonicco e Lille. L'Osasuna si ferma col Brugge (2-2 con gol dell'ex Bologna Skov Olsen) mentre va avanti l'Eintracht Francoforte.



TUTTI I RISULTATI DI OGGI:



Bodo/Glimt-Sepsi OSK 3-2

HJK-Farul Constanta 2-0

Bredablik Kopavokur-FC Struga Trim 1-0

APOEL-Gent 1-2

Twente-Fenerbahce 0-1

Brann-AZ Alkmaar 3-3

Viktoria Plzen-Tobol 3-0

PAOK Salonicco-Hearts of Midlothian 4-0

Adana Demirspor-Genk 1-0 (passa Genk d.c.r)

Bate Borisov-Ballkani 1-0

Besiktas-Dynamo Kyiv 1-0

Partizani-Astana 1-1

Ferecvaros-Zalgritis 3-0

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0

Celje-Tel-Aviv 1-1

Dnipro-Spartak Trnava 1-2

Rijeka-Lille 1-1

Club Brugge-Osasuna 2-2

Eintracht Fracoforte-Levski Sofia 2-0

Aston Villa-Hibernian 3-0

Partizan-Nordsjaelland 0-1

Legia Varsavia-Midtjylland 1-1 (passa Legia Varsavia d.c.r)